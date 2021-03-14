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    11:00, 14 Март 2021 | GMT +6

    11 летальных случаев с КВИ+ зарегистрировано в Казахстане 12 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК опубликовали данные о случаях с летальным исходов в разрезе регионов. Информация предоставлена на 12 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации Министерства здравоохранения во всех регионах Казахстана РК не зарегистрированы летальные случаи с КВИ - .

    В разрезе регионов зафиксировано 11 летальных случаев с КВИ +.

    По одному летальному исходу приходится на города Нур-Султан, Алматы и Павлодарскую область.

    В Алматинской и Западно-Казахстанской областях зарегистрированы по две

    летальных случаев.

    Четыре смерти от КВИ + также зафиксировано в Карагандинской области.

    В остальных регионах Казахстана нет летальных исходов от КВИ +.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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