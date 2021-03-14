11 летальных случаев с КВИ+ зарегистрировано в Казахстане 12 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК опубликовали данные о случаях с летальным исходов в разрезе регионов. Информация предоставлена на 12 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации Министерства здравоохранения во всех регионах Казахстана РК не зарегистрированы летальные случаи с КВИ - .

В разрезе регионов зафиксировано 11 летальных случаев с КВИ +.

По одному летальному исходу приходится на города Нур-Султан, Алматы и Павлодарскую область.

В Алматинской и Западно-Казахстанской областях зарегистрированы по две

летальных случаев.

Четыре смерти от КВИ + также зафиксировано в Карагандинской области.

В остальных регионах Казахстана нет летальных исходов от КВИ +.