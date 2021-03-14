11:00, 14 Март 2021 | GMT +6
11 летальных случаев с КВИ+ зарегистрировано в Казахстане 12 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК опубликовали данные о случаях с летальным исходов в разрезе регионов. Информация предоставлена на 12 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно информации Министерства здравоохранения во всех регионах Казахстана РК не зарегистрированы летальные случаи с КВИ - .
В разрезе регионов зафиксировано 11 летальных случаев с КВИ +.
По одному летальному исходу приходится на города Нур-Султан, Алматы и Павлодарскую область.
В Алматинской и Западно-Казахстанской областях зарегистрированы по две
летальных случаев.
Четыре смерти от КВИ + также зафиксировано в Карагандинской области.
В остальных регионах Казахстана нет летальных исходов от КВИ +.