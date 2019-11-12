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11 лет колонии за хранение героина получил мужчина в Нур-Султане
12 Ноября 2019 23:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султана мужчина признан виновным в незаконном хранении наркотического средства - героина, с целью сбыта, в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный суд.
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Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Приговор первой инстанции судебной коллегией апелляционной инстанции оставлен без изменения.
Ключевые слова: Нур-Султан, Суды,
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