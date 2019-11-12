11 лет колонии за хранение героина получил мужчина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султана мужчина признан виновным в незаконном хранении наркотического средства - героина, с целью сбыта, в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный суд.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор первой инстанции судебной коллегией апелляционной инстанции оставлен без изменения.