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11 лет колонии за хранение героина получил мужчина в Нур-Султане

12 Ноября 2019 23:24
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11 лет колонии за хранение героина получил мужчина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султана мужчина признан виновным в незаконном хранении наркотического средства - героина, с целью сбыта, в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный суд.

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Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор первой инстанции судебной коллегией апелляционной инстанции оставлен без изменения.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Суды,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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