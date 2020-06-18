11 крупных торговых домов могут закрыть на три месяца в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в 11 торговых домах выявили административные правонарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на «JETISÝ MEDIA»

Как сообщается, торговые дома «ЦУМ», «Ляйля», «Алматы», «Кок базар», «Шаган»,«Евразия», «Астана», «Жетысу», «Болашак», «Даулет» и Центральный рынок «Шаган» признаны виновными в совершении административного правонарушения.

В перечисленных торговых объектах обнаружены нарушения норм пожарной безопасности.

Обвинения выдвинуты согласно постановлению Талдыкорганского специализированного межрайонного административного суда Алматинской области.

«Так как указанные ТД являются местом скопления большого количества людей, согласно требованиям, им необходимо погасить административный штраф в размере 252 000 тенге, устранить указанные нарушения и принять меры по соблюдению норм пожарной безопасности»,– разъяснил государственный судебный исполнитель города Талдыкорган Кенжебек Шалтай.

Так, еще в начале текущего года на основании указанных постановлений возбуждены исполнительные производства в отношении ТОО «Демеу», ТОО «Шагын» и ТОО ТД «Шаган» и направлены уведомления о добровольном исполнении документа.

По словам судебного исполнителя, в настоящее время административные штрафы оплачены, однако администрацией указанных ТОО нарушения норм пожарной безопасности не устранены.

Важно отметить, что судебные акты обязательны для исполнения всеми государственными органами и их должностными лицами, физическими и юридическими лицами. В случае неустранения выявленных нарушений деятельность торговых домов будет приостановлена на срок до трех месяцев.



