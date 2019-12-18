11 коттеджей в селах Косшы и Талапкер обокрала группа воров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Одиннадцать фактов краж из коттеджей пристоличного региона вменяется группе воров, задержанной в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, сотрудниками подразделений криминальной полиции ДП Акмолинской области в начале декабря 2019 года задержана преступная группа воров, прибывших в пристоличный регион из Туркестанской, Костанайской областей и города Нур-Султана. В ходе тщательно подготовленной операции в Целиноградском районе по подозрению в совершении серии имущественных преступлений была задержана преступная группа.

«По информации сотрудников криминальной полиции Целиноградского РОП, трое ранее судимых мужчин в возрасте от 20 до 24 лет совершали кражи из особняков в селах Косшы и Талапкер. По словам полицейских, подозреваемые заранее посещали потенциальную жертву, чтобы собрать необходимую информацию. Свои преступления злоумышленники совершали в позднее время, проникая в дома, где не был включен свет, предварительно убедившись в отсутствии дома хозяев, взламывали решетки и отжимали окна. Добычей воров становились деньги, ювелирные и меховые изделия, которые позже реализовывались в ломбардах столицы. Передвигались злоумышленники на арендованных машинах, при этом проживали в гостиничных номерах Нур-Султана», - рассказали в полиции.

Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье «Кража». На сегодняшний день задержанным вменяется уже одиннадцати фактов краж из коттеджей на территории сел Косшы и Талапкер. Общий ущерб, причиненный владельцам домов, устанавливается. Проверяется также причастность подозреваемых к ранее совершенным кражам в других пригородных районах Акмолинской области.