11 кг замаскированного гашишного масла пытались провезти в Алматы из Бангкока

Попытка контрабанды наркотических средств была пресечена в ходе специальных досмотровых мероприятий, обыск проводили сотрудники полиции во взаимодействии с погранслужбой КНБ.

— По прилете авиарейса Бангкок — Алматы задержан 20-летний гражданин ближнего зарубежья. При личном досмотре у него изъято 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом общим весом около 11 килограммов. С начала текущего года в результате слаженных действий оперативных подразделений предотвращено 57 фактов контрабандного ввоза наркотиков на территорию Республики Казахстан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Задержанному иностранцу грозит наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Работа по перекрытию каналов наркотрафика, пресечению деятельности транснациональных преступных сообществ и защите государственной границы будет продолжена, отметили в полиции.

