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11 кг гашиша прятали в столичном зоосалоне

29 Ноября 2021 09:42
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11 кг гашиша прятали в столичном зоосалоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичными полицейскими задержана преступная группа из шести человек, которые занимались реализацией наркотиков в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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При проведении обысков по месту жительства подозреваемых сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности были обнаружены и изъяты готовые к реализации наркотические средства каннабисной группы.

Основная партия наркотиков весом 11,5 килограммов обнаружена у организатора преступной группы в зоосалоне, принадлежащем его супруге.

Место хранения наркотиков было выбрано не только из-за изолированного расположения семейного бизнеса. Мешки с наркотиками прятали среди кормов для животных, чтобы сбить со следа служебных собак в случае обыска.

Организатор преступного бизнеса привез наркотики каннабисной группы из южного региона Казахстана. Хранил, фасовал и передавал участникам группы. Они, в свою очередь, их реализовывали.

В результате проведенных спецмероприятий в незаконный оборот не допущено 2,5 тысячи доз гашиша.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, особо крупный вес гашиша, значительно усиливающий меру наказания, определяется с 200 граммов.

Наказание за незаконный оборот особо крупного веса наркотиков предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Все участники преступной группы задержаны, начато досудебное расследование по статье 297 части три УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».



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#Нур-Султан   #Борьба с наркотиками  
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