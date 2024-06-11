11 казахстанских теннисистов поднялись в рейтинге ATP

Сразу одиннадцать казахстанцев поднялись в обновленном рейтинге ATP в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Свое положение улучшили Александр Бублик — 143-е место (+5), Григорий Ломакин — 312-е место (+11), Дмитрий Попко — 514-е место (+4), Алексей Нестеров — 563-е место (+58), Денис Евсеев — 684-е место (+7), Александр Шевченко — 710-е место (+4), Бейбит Жукаев — 809-е место (+8), Тимофей Скатов — 870-е место (+15), Ростислав Гальфингер — 1587-е место (+5), Тимур Мауленов — 1715-е место (+1) и Илияс Маратулы — 2330-е место (+3).

Лучшим теннисистом Казахстана в парном разряде по-прежнему является Александр Недовесов — в рейтинге ATP он занимает 43-е место.