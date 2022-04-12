11 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в городе Нур-Султан – 2, в городе Алматы – 7, в СКО – 2. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 305 315 случая.