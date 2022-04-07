11 карагандинцам сделали дорогостоящие операции на лёгких

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Операции на лёгких проведены в торакальном отделении Карагандинской областной клинической больницы. С начала года туда обратились 11 пациентов с образованиями в органах дыхания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд медицинского страхования на оплату каждой такой операции направил более 655 тысяч тенге.

«Если брать статистику за год, 30 % и более пациентов с раком лёгких выявляются на поздней, четвёртой стадии, когда шансов на излечение и выздоровление очень мало. Поэтому в настоящее время выработана такая тактика, что любые округлые образования, выявленные чаще всего в ходе компьютерной томографии органов грудной клетки, лечат хирургически. Это лечение направлено в первую очередь на верификацию причины появления образования», – пояснил заведующий отделением торакальной хирургии Думан Аубакиров.

Операция по удалению округлых образований в лёгких называется видеоторакоскопической. Она проводится путём 2–3 проколов, через которые в грудную клетку вводятся специальные инструменты и видеокамера. После чего пораженный участок лёгочной ткани удаляется. В последующем делается гистологическое исследование новообразования.

«Если во время хирургического вмешательства видим признаки злокачественного поражения лёгких, то мы выполняем органосохраняющую операцию по онкологическим принципам. В дальнейшем шанс на полное выздоровление у больного значительно выше», – добавил Думан Аубакиров.

В прошлом году в областной клинической больнице провели 48 видеоторакоскопических операций на лёгких. Для застрахованных пациентов они бесплатные.

Напомним, только в областной клинической больнице за прошлый год карагандинцам было сделано более 13 тысячи операций, среди которых были и весьма уникальные и дорогостоящие.