11 кадетов отравились угарным газом в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из-за короткого замыкания в щитовой казармы Павлодарской областной кадетской школы в помещении началось задымление, часть учащихся отравилась угарным газом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«18 октября в 22:00 в здании казармы, где располагался личный состав третьего, четвёртого учебных взводов (десятые классы) областной специализированной военной школы-интерната, произошло короткое замыкание в щитовой, расположенной на лестничном пролёте второго этажа, повлёкшее дальнейшее задымление помещений. В тот момент в здании находились воспитанники в составе 40 человек, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» исполняющий обязанности директора учебного заведения Жаслан Кожанов. - Задымлению предшествовал хлопок, после которого произошло отключение электричества во всей казарме. Ночной воспитатель Жумадилова при помощи фонарика обнаружила задымление и немедленно начала эвакуацию детей; воспитанники покинули помещение казармы в течение четырёх-пяти минут». По словам руководителя школы, о случившемся ночной воспитатель известила администрацию школы. В областную детскую больницу были доставлены одиннадцать воспитанников. «Диагноз: отравление угарным газом первой степени», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области. Три воспитанника были отпущены после осмотра в приёмном покое. Остальные кадеты были оставлены в соматическом отделении под наблюдением врачей и выписаны на следующий день. Сейчас все воспитанники находятся на занятиях. «Энергоснабжение казармы было восстановлено в два часа ночи 19 октября. Согласно дефектному акту технического состояния автоматической пожарной сигнализации ИП «Коргау» от 19 октября замыкание произошло по причине скачка напряжения электроэнергии на линии, вследствие которого прибор приёма контроля «ВЭРС-4» пришёл в негодность, что послужило отказу в срабатывании пожарной сигнализации», - рассказал исполняющий обязанности директора учебного заведения Ж. Кожанов.