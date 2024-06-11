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    08:00, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    календарь
    Фото: Kazinform

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    66 лет назад (1958) родился САУЭР Иван Адамович – учредитель, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»; председатель Мясомолочного союза Казахстана, «Қазақстанның Еңбек ері».

    САУЭР Иван Адамович
    Фото: weproject.media

    Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, механизация сельхозпроизводства.

    Трудовая деятельность: бригадир тракторно-полеводческой бригады № 3 совхоза «Красный флаг» Целиноградского района (с 1980 года); главный инженер совхоза «Красный флаг» (1985-1987); директор совхоза «Родина» Целиноградского района (1987-1994); директор ЧСП «Родина» (1994-1996); директор ПК «Родина» (1996-2005).

    60 лет назад (1964) родился НУРДАУЛЕТОВ Гизат Дауренбекович – помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан.

    НУРДАУЛЕТОВ Гизат Дауренбекович
    Фото: akorda.kz

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

    Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности – с февраля 2022 года.

    Теги:
    Календарь Календарь Казинформа Дни рождения История Казахстана Дата
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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