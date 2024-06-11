11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1958) родился САУЭР Иван Адамович – учредитель, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»; председатель Мясомолочного союза Казахстана, «Қазақстанның Еңбек ері».

Фото: weproject.media

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, механизация сельхозпроизводства.

Трудовая деятельность: бригадир тракторно-полеводческой бригады № 3 совхоза «Красный флаг» Целиноградского района (с 1980 года); главный инженер совхоза «Красный флаг» (1985-1987); директор совхоза «Родина» Целиноградского района (1987-1994); директор ЧСП «Родина» (1994-1996); директор ПК «Родина» (1996-2005).

60 лет назад (1964) родился НУРДАУЛЕТОВ Гизат Дауренбекович – помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности – с февраля 2022 года.