11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

68 лет назад (1958) родился САУЭР Иван Адамович – учредитель, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»; председатель Мясомолочного союза Казахстана, «Қазақстанның Еңбек ері».

Фото: eldala.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, механизация сельхозпроизводства.

Трудовая деятельность: бригадир тракторно-полеводческой бригады № 3 совхоза «Красный флаг» Целиноградского района (с 1980 года); главный инженер совхоза «Красный флаг» (1985-1987); директор совхоза «Родина» Целиноградского района (1987-1994); директор ЧСП «Родина» (1994-1996); директор ПК «Родина» (1996-2005).

62 года назад (1964) родился НУРДАУЛЕТОВ Гизат Дауренбекович – секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

Фото: Akorda

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: юрист (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022); помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности – с сентября 2023 года.

55 лет назад (1971) родился ДАРИБАЕВ Мурат Аманкельдиевич – руководитель аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (АЗРК).

Фото: qazaqgaz.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Алматинский автодорожный институт, инженер-строитель (1996); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист (2004).

Трудовая деятельность: менеджер отдела сбыта, СП «ХУАСЕ» (1994-1996); экономист, АО «ABC-Парфюм» (1996-1997); экономист, научный сотрудник, заведующий сектором отдела малого бизнеса Института экономических исследований при Министерстве экономики Республики Казахстан (1997-2000); главный эксперт, заведующая сектором отдела социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2002); заместитель Председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента по регулированию транспортного и телекоммуникационного секторов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); директор департамента по регулированию и контролю в сфере железнодорожного транспорта и портов (2003-2004); руководитель аппарата, директор департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2005); главный инспектор Секретариата Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); первый заместитель директора республиканского государственного предприятия «Государственная авиакомпания «Беркут» Управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2007); заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); председатель Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2008); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (11.2009-02.2012); заместитель акима Костанайской области (02.2012-09.2015); председатель правления АО «НК «СПК «Алматы» (2015-07.2017); заместитель акима Алматы (07.2017-09.2018); управляющий директор - член Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (04.2019-09.2019); председатель Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» (2019-03.2020); председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (2020-2021); руководитель аппарата АО «НК «QazaqGaz» (2024-2025).

На занимаемой должности – с декабря 2025 года.

46 лет назад (1980) родился ЕСЕМБАЕВ Нурлан Абаевич – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Фото: Gov.kz

Родился в с.Богатырь Успенского района Павлодарской области.

Окончил Павлодарский университет, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство» (2003); Павлодарский государственный педагогический институт, специальность «Физическая культура и спорт» (2006); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, специальность «Политология» (2016).

Трудовая деятельность: мастер производственного обучения в Константиновской средней школе Павлодарской области (2004); ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

42 год назад (1984) родился КУМПЕКЕЕВ Ануар Каиргельдыевич – аким города Кокшетау.

Фото: Gov.kz

Родился в городе Павлодар Павлодарской области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова со степенью «Бакалавр экономики» (2005); Бредфорский университет (Великобритания) со степенью «Магистр экономической политики» (2007); Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «Строительство» (2016); Европейскую бизнес-школу (Швейцария) со степенью «Магистр делового администрирования» (2024).

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный специалист Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, г.Астана (09.2005-07.2006); директор Департамента маркетинга и коммерциализации, директор Департамента стратегического развития РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (10.2007-09.2008); руководящие должности в коммерческих структурах (09.2008-11.2009); директор Департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор - член Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (12.2009-07.2012); заместитель акима города Степногорск Акмолинской области (07.2012-2015); аким города Степногорск Акмолинской области (2015-2018); аким города Павлодар (08.2018-07.2019); советник Председателя Правления АО «Транстелеком» (10.2019-10.2020); заместитель Председателя Правления АО «Транстелеком» (10.2020-08.2024); советник акима Акмолинской области (2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

35 лет назад (1991) родилась МАКАЖАНОВА Жансулу Ермухановна - заместитель заведующего Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента РК.

Фото: Facebook / @cominvest

Родилась в городе Караганде. Окончила Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова; Новый экономический университет им. Т. Рыскулова; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовая деятельность: специалист отдела организации НИР АО «Казахский экономический университет» им. Т.Рыскулова (2013-2014); делопроизводитель, эксперт управления регионального развития и инфраструктуры туризма Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК (2014); эксперт, главный эксперт управления инвестиционной политики Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); эксперт, главный эксперт, главный консультант, главный инспектор Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (2017-2022); заведующий сектором Отдела социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан (2022-01.2026).

На занимаемой должности с января 2026 года.

34 года назад (1992) родился ДЖУСУПОВ Ерлан Нурланулы - руководитель Управления занятости и социальной защиты города Астаны.

Фото: gov.kz

Родился в городе Кентау. Окончил Южно-Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов, специальность «Юриспруденция»; Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, магистр гуманитарных наук.

Трудовая деятельность: экскурсовод РГКП «Национальный музей Республики Казахстан»; менеджер по проектам ТОО «Monitoring System Group» (2014-2018); главный специалист юридического отдела Управления занятости и социальной защиты города Астаны (2018-2020); руководитель юридического отдела Управления занятости и социальной защиты города Астаны (2020-2022); заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты города Астаны (2022-11.2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.