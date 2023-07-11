11 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1858-1931) родился- казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ.

Родился в Кен-булаке Чингизской волости Семипалатинского уезда в роду Тобыкты, возглавляемом Кунанбаем, отцом Кудайберды - старшим братом Абая. С 5 лет был отдан на учение аульному мулле, у которого он быстро научился арабской и персидской грамоте. Годы раннего детства, отрочества и юности Шакарима, несмотря на то, что мальчик в 7 лет остался сиротой, прошли беззаботно, в достатке и довольстве, под покровительством могущественного деда Кунанбая. Подлинным наставником Шакарима, находящегося на попечении деда, становится сам Абай.

Социалистическую идеологию он не принял. Категорически не воспринимал государство, построенное на силе. В этих условиях поэт считал для себя неприемлемым писать стихи, воспевающие новую жизнь. Шакарим предпочёл уединиться. В 1912-1922 годах Шакарим жил в местности Кенконыс, целиком посвятив себя науке и творчеству. С 1922 года он жил в местечке Шакпан в совершенном одиночестве. 2 октября 1931 года Шакарим был безвинно осужден и тайком расстрелян. Несмотря на то, что прокуратура бывшего СССР решением от 29 декабря 1958 года реабилитировала Шакарима за отсутствием состава преступления, продолжался запрет на творчество поэта, обвинявшегося в «буржуазном национализме» и прочих нелепых грехах. Но народ по-прежнему хранил в памяти произведения поэта. Пересмотра официального отношения к творчеству Кудайбердиева требовала казахская интеллигенция. Только после 1986 года стало возможным возвращение поэзии Шакарима народу.

Шакарим Кудайбердиев был автором многочисленных стихотворений, поэм, повестей, переводов. При жизни поэта был опубликован сборник стихов «Зеркало казахов» (1912), много его стихов сохранилось в рукописном виде и в памяти народа. Шакарим написал сюжетные романтические поэмы «Калка-ман-Мамыр», «Енлик-Кебек» (обе изданы в 1912 г.), «Нартай-лак-Айсулу», создал роман «Адиль-Мария» и несколько рассказов на нравственные темы. Ш. Кудайбердиев писал трактаты по истории и религии казахов «Родословная турок, киргизов, казахов и ханов», «Мусульманство», изданные в 1911-1912 гг. в Оренбурге. В его исторических, философских и публицистических трудах затрагиваются многие проблемы общественной и культурной жизни.

назад (1968) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Уроженец Костанайской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1992).

Трудовая деятельность: механизатор совхоза (1985); главный агроном совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области (1992-1994); главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области (1994-1996); директор КСХП «Боскольское» производственного кооператива «Босколь» Комсомольского района Кустанайской области (1996-1997); аким Тарановского района (1997-2002); аким Карабалыкского района Костанайской области (2002-2008); аким г. Костаная (2008-2009); заместитель директора ТОО «ПТК «Содружество» (2009-2011); аким Аулиекольского района Костанайской области (2011-2012); аким г. Костаная (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); первый заместитель акима Костанайской области (05.2015-16.01.2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден орденом «Парасат»; медалями «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1987) родился- заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (KIMEP), международная журналистика (2009); Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу государственной политики (НШГП), политология (2012); Институт дипломатии Парижа (Insitute Diplomatique de Paris), экономическая дипломатия (2021); курсы в Национальной школе администрации при Премьер-министре Франции (ENA), «Переговоры с Европейским Союзом», Париж (2020).

Трудовая деятельность: заместитель руководителя «Жас Отан» г. Алматы (2008-2010); атташе, третий секретарь Комитета международной информации МИД РК (2010-2012); заместитель директора ГУ «Центр коммуникаций» канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2013); заместитель официального представителя Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, I секретарь комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2013-2015); руководитель управления информационно-имиджевой работы секретариата комиссара ЭКСПО-2017 МИД РК (2015-2017); советник посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако (с 2017 года); вице-президент Комитета администрации и бюджета Международного бюро выставок, советник посольства Республики Казахстан во Франции (2018-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Удостоен Республиканской молодежной премии «Жастар» (2009). Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства РК (2010).

назад (1988)председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

Уроженец Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, магистратуру, специальность «Археология и этнология», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2012), специальность «Экономика»; Павлодарский государственный педагогический институт (2015), специальность «Биология».

Трудовая деятельность: учитель истории областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. И. Алтынсарина (2008-2011); научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного образования Академии национального образования им. И. Алтынсарина города Астана (08.2011); заместитель директора по научно-методической работе школы для одаренных детей «Зерде» города Астана; заведующий лаборатории регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны» города Павлодар (09.2012-09.2013); главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования ГУ «Управление образования Павлодарской области» (09.2013-10.2014); заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района (10.2014-02.2015); руководитель ГУ «Отдел образования Баянаульского района» (02.2015-08.2016); заместитель руководителя управления ГУ «Управление образования Павлодарской области» (08.2016-07.2017); исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление внутренней политики Павлодарской области» (07.2017-09.2017); руководитель Управления внутренней политики Павлодарской области (09.2017-08.2019); руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области (08.2019-08.2020); заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2020-10.2022).

На занимаемой должности с октября 2022 года.