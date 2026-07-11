11 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1968) родился НУРМУХАМБЕТОВ Гауез Торсанович – аким Северо-Казахстанской области.

Фото: Акимат Северо-Казахстанской области

Уроженец Костанайской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1992).

Трудовая деятельность: механизатор совхоза (1985); главный агроном совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области (1992-1994); главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области (1994-1996); директор КСХП «Боскольское» производственного кооператива «Босколь» Комсомольского района Кустанайской области (1996-1997); аким Тарановского района (1997-2002); аким Карабалыкского района Костанайской области (2002-2008); аким г. Костаная (2008-2009); заместитель директора ТОО «ПТК «Содружество» (2009-2011); аким Аулиекольского района Костанайской области (2011-2012); аким г. Костаная (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); первый заместитель акима Костанайской области (2015-2023); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

Награжден орденом «Парасат»; медалями «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

45 лет назад (1981) родился ДАНАГУЛОВ Ербол Жеткергенулы - руководитель Актюбинского областного филиала партии «Әділет».

Фото: facebook.com/pro.kadry.kz

Родился в Шалкарском районе Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; КазНПУ им. Абая, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: главный специалист отдела социальной отрасли и культурного развития, заведующий отделом сбора и обработки информации Аппарата акима Шалкарского района Актюбинской области (05.2003-03.2007); аким сельского округа Жанаконыс Шалкарского района Актюбинской области (03.2007-02.2008); заместитель акима, аким города Шалкар Актюбинской области (02.2008-12.2012); заместитель акима Мугалжарского района Актюбинской области (12.2012-06.2013); аким Шалкарского района Актюбинской области (06.2013-07.2016); аким Мугалжарского района Актюбинской области (07.2016-07.2019); руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области (2019); первый заместитель председателя Актюбинского областного филиала партии «Nur Otan» (12.2019-03.2022); руководитель регионального общественного штаба кандидатов в Мажилис Парламента РК и маслихатов всех уровней (2023); исполнительный секретарь Актюбинского областного филиала партии «AMANAT» (03.2022-2024); председатель Актюбинского областного филиала партии «AMANAT» (2024-07.2026).

На занимаемой должности с июля 2026 года.

39 лет назад (1987) родился САУРАНБАЕВ Мурагер Амангелдиевич – советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области.

Окончил Казахстанский Институт Менеджмента Экономики и Прогнозирования (KIMEP), специальность «Международная журналистика» (2009); Академию государственного управления при Президенте РК, Национальная школа государственной политики (НШГП), специальность «Политология» (2012); Институт Дипломатии Парижа (Insitute Diplomatique de Paris), специальность «Экономическая дипломатия» (2021). Дипломатический ранг: Первый секретарь I класса.

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2010-2012); заместитель директора ГУ «Центр коммуникаций» Канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2013); руководитель отдела в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК (2013-2015); руководитель Управления департамента ЭКСПО-2017 в Министерстве иностранных дел РК (2015-2017); советник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако (2017); советник Посольства РК во Франции, Вице-президент Международного бюро выставок (2017-2021); заместитель председателя Комитета международной информации МИД РК.

38 лет назад (1988) родился ДАУЕНОВ Ернур Нурланович – президент АО «Центр медицинских технологий и информационных систем».

Фото: Gov.kz

Родился в с. Жылыбулак Щербактинского района Павлодарской области.

Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Специальность «Археология и этнология», магистратура (2009, 2011); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Специальность «Экономика» (2012); Павлодарский государственный педагогический институт, Специальность «Биология» (2015).

Трудовая деятельность: учитель истории областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей им. И. Алтынсарина (2008-2011); научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного образования Академии национального образования им. И. Алтынсарина города Астана (08.2011); заместитель директора по научно-методической работе школы для одаренных детей «Зерде» города Астана; заведующий лабораторией регионального научно-практического центра «Ертіс дарыны» города Павлодар (09.2012-09.2013); главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования ГУ «Управление образования Павлодарской области» (09.2013-10.2014); заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района (10.2014-02.2015); руководитель ГУ «Отдел образования Баянаульского района» (02.2015-08.2016); заместитель руководителя управления ГУ «Управление образования Павлодарской области» (08.2016-07.2017); исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление внутренней политики Павлодарской области» (07.2017-09.2017); руководитель Управления внутренней политики Павлодарской области (09.2017-08.2019); руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области (08.2019-08.2020); заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2020-10.2022); председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК (11.10.2022-04.2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

38 лет назад (1988) родился БАЛГАЛИЕВ Сабыргали Базаргалиевич - руководитель Департамента экономических расследований по Туркестанской области.

Фото: prokadry.kz

Родился в Сырымском районе Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангира хана (2009); Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет (2014).

Трудовая деятельность: инспектор Управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений ДБЭКП по ЗКО (2011-2014); работа в органах службы экономических расследований на оперативных должностях (2014-2020); руководитель Управления ДЭР по Атырауской области (2020-2021); руководитель 1 Оперативного управления ДЭР по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2022); заместитель руководителя Оперативного департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2022-2023); заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (12.2023-06.2026).

На занимаемой должности с июня 2026 года.

Также в этот день родились:

168 лет назад (1858-1931) родился Шакарим КУДАЙБЕРДИУЛЫ – казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ.

Фото: egemen.kz

Родился в Кен-булаке Чингизской волости Семипалатинского уезда в роду Тобыкты, возглавляемом Кунанбаем, отцом Кудайберды – старшим братом Абая. С 5 лет был отдан на учение аульному мулле, у которого он быстро научился арабской и персидской грамоте. Годы раннего детства, отрочества и юности Шакарима, несмотря на то, что мальчик в 7 лет остался сиротой, прошли беззаботно, в достатке и довольстве, под покровительством могущественного деда Кунанбая. Подлинным наставником Шакарима, находящегося на попечении деда, стал сам Абай.

Социалистическую идеологию он не принял. Категорически не воспринимал государство, построенное на силе. В этих условиях поэт считал для себя неприемлемым писать стихи, воспевающие новую жизнь. Шакарим предпочел уединиться. В 1912-1922 годах Шакарим жил в местности Кенконыс, целиком посвятив себя науке и творчеству. С 1922 года он жил в местечке Шакпан в совершенном одиночестве. 2 октября 1931 года Шакарим был безвинно осужден и тайком расстрелян. Несмотря на то, что прокуратура бывшего СССР решением от 29 декабря 1958 года реабилитировала Шакарима за отсутствием состава преступления, продолжался запрет на творчество поэта, обвинявшегося в «буржуазном национализме» и прочих нелепых грехах. Но народ по-прежнему хранил в памяти произведения поэта. Пересмотра официального отношения к творчеству Кудайбердиева требовала казахская интеллигенция. Только после 1986 года стало возможным возвращение поэзии Шакарима народу.

Шакарим Кудайбердиулы был автором многочисленных стихотворений, поэм, повестей, переводов. При жизни поэта был опубликован сборник стихов «Зеркало казахов» (1912), много его стихов сохранилось в рукописном виде и в памяти народа. Шакарим написал сюжетные романтические поэмы «Калка-ман-Мамыр», «Енлик-Кебек» (обе изданы в 1912 г.), «Нартайлак-Айсулу», создал роман «Адиль-Мария» и несколько рассказов на нравственные темы. Ш. Кудайбердиев писал трактаты по истории и религии казахов «Родословная турок, киргизов, казахов и ханов», «Мусульманство», изданные в 1911-1912 гг. в Оренбурге. В его исторических, философских и публицистических трудах затрагиваются многие проблемы общественной и культурной жизни.