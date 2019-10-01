11 инвестпроектов реализуют в Мангистауской области до конца года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау до конца текущего года будут реализованы 11 инвестиционных проектов. Об этом на брифинге, прошедшем на площадке региональной службы коммуникаций, заявил заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, передает МИА «Казинформ».

«Уже реализовано 2 проекта из 13 запланированных на 2019 год, общая стоимость которых составила 976 млн. тенге. За счет двух проектов создано 37 рабочих мест. Это ТОО «SatexChemie», которое выпускает гидроизоляционные материалы на основе битумной эмульсии, и ТОО «Best group», базирующееся на строительстве ветряных электростанции. На следующий 2020 год запланирована реализация 11 проектов на сумму 119 млрд тенге. В итоге предусмотрено введение порядка 1500-1700 новых рабочих мест», - сообщил Нурдаулет Килыбай.

Важно отметить, на сегодняшний день в Мангистауской области работают 840 иностранных компаний.

«Инвестиционный климат в Мангистау благоприятный. Если коротко остановиться, в период с января по август показатели промышленного роста в Мангистауской области составили 98,8%.

Львиную долю промышленности нашей области составляют горнодобывающие предприятия, т.е. нефтяные компании», - подчеркнул заместитель руководителя Мангистауского областного управления индустриально-инновационного развития Талгат Абдикадыров.





В Мангистауской области на 2020 год запланирована реализация 4 значимых проектов. Так, по инициативе турецкого инвестора на территории города Актау ведется темпами строительство гостиничного комплекса стоимостью 60,8 млрд. тенге. До конца 2020 года будет введена в строй 1-ая очередь. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию данного проекта появятся более 600 новых рабочих мест.

По инициативе сингапурской компании «WestGasOil» (УестГазОйл) запланирован ввод в строй завода по производству метанола и олефина стоимостью 684 млрд. тенге.

ТОО «Техногран-Актобе» начнет строительство металлургического завода по выпуску стали. Стоимость проекта составляет 76 млрд. тенге.

ТОО «Маңғыстау Ойл Рефайнинг» будет вести строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 7,6 млрд. тенге.