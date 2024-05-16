11 интернет-мошенников привлекли к ответственности в Жамбылской области

Только пятую часть интернет-мошенничеств раскрывают в Жамбылской области. В числе подобных фактов мошенничества – «липовые» инвестиции, кредиты и туры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Шохан Альжанов, общее количество мошенничеств в регионе снизилось на 15,9% — с 353 до 297.

— Доля мошенничеств в структуре всех видов преступлений составила 20,5%, — отметил спикер. — Зарегистрировано 66 фактов интернет-мошенничеств, окончено — 14, прервано — 50, раскрываемость составляет 20,3%. Больше всего интернет-мошенничеств зарегистрировано в Таразе — 37, в Шуском РОП — девять, Рыскуловском — четыре, в Кордайском и Жуалынском — по три факта.

Шохан Альжанов пояснил, каким способом совершались преступления.

— При этом 31 мошенник представлялся сотрудником банка или сотовых операторов, девять предлагали инвестиции или приумножение денег, еще девять — онлайн-кредиты, 14 обманули на заказе товара, двое смошенничали на обналичивании денежных средств и один факт интернет-мошенничнества зафиксирован при заказе тура в туристической компании. Привлечены к уголовной ответственности 11 лиц, занимавшихся профессиональным мошенничеством посредством Интернета и иных коммуникационных систем, из них пятеро — это жители других регионов.

Как сообщалось ранее, в 2023 году общее количество фактов мошенничества в регионе снизилось на 22,3% — с 452 до 351, и большая часть выявлена в Таразе — 229. В 2022 году зафиксирован 291 факт мошенничества. Раскрываемость случаев мошенничества увеличилась на 4% — с 41,3% до 45,3%.