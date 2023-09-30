00:35, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6
11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
11 граждан Афганистана задержаны в Уральске за нарушение миграционного закона РК, со ссылкой на Polisia.kz передает МИА «Казинформ».
При проверке документов было установлено, что у двоих из них были просрочены визы.
В отношении них были составлены административные протоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК.
Также выяснилось, что два иностранных гражданина ранее принудительно были выдворены с территории РК.
Задержанные помещены в приемник-распределитель управления полиции г. Уральск.
В настоящее время проводятся мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территории ЗКО.