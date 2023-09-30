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    00:35, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6

    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске

    мигранты
    Фото: Polisia.kz

    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске за нарушение миграционного закона РК, со ссылкой на Polisia.kz передает  МИА «Казинформ».

    При проверке документов было установлено, что у двоих из них были просрочены визы.

    В отношении них были составлены административные протоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК.

    Также выяснилось, что два иностранных гражданина ранее принудительно были выдворены с территории РК.

    Задержанные помещены в приемник-распределитель управления полиции г. Уральск.

    В настоящее время проводятся мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территории ЗКО.

    Теги:
    мигранты Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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