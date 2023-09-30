11 граждан Афганистана задержаны в Уральске за нарушение миграционного закона РК, со ссылкой на Polisia.kz передает МИА «Казинформ».

При проверке документов было установлено, что у двоих из них были просрочены визы.

В отношении них были составлены административные протоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК.

Также выяснилось, что два иностранных гражданина ранее принудительно были выдворены с территории РК.

Задержанные помещены в приемник-распределитель управления полиции г. Уральск.

В настоящее время проводятся мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территории ЗКО.