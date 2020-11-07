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11 газовых баллонов вынесли из горящих хозпостроек пожарные Усть-Каменогорска

7 Ноября 2020 12:34
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11 газовых баллонов вынесли из горящих хозпостроек пожарные Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Группа хозяйственных построек загорелась в Усть-Каменогорске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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В ДЧС ВКО сообщили, что пожар вспыхнул рано утром по улице Ульяновская в группе хозпостроек. Из-за отсутствия противопожарных разрывов, огонь моментально перекидывался с одного строения на другое. На момент прибытия пожарных подразделений площадь горения составила 200 кв метров. Благодаря усиленным действиям спасателей, работавших по повышенному номеру выезда, удалось ликвидировать огонь и спасти 4 строения: гараж, углярку, сарай и баню.


«Всего на тушение было задействовано 5 пожарных автомобилей и 20 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают», - пояснили в ДЧС ВКО.

При разборе горевших конструкций пожарными ПЧ№8, СО и ПЧ№6 вынесено 11 газовых баллонов.


ДЧС ВКО напоминает, что очень важными объектами для каждого владельца являются хозпостройки, где хранятся вещи, уголь, автомобили. На сегодняшний день возгораний в гаражах и хозпостройках занимают едва ли не высшую строчку статистических данных по количеству возгораний и пожаров в нашем регионе.

Основными причинами пожаров в хозпостройках являются:

· человеческий фактор или собственная халатность:

· не выключенный электронагревательный прибор;

· неправильная эксплуатация бытовых приборов, таких как электрочайники;

· хранение легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), бензин, керосин в неплотной или не закрытой таре;

· обустройство печками-буржуйками;

· беспорядочное курение (курение в неположенных местах).

Чаще всего причиной возгорания являются не контролируемые палы сухой травы и сжигание бытового мусора.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы  
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Руслан Шакабаев

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