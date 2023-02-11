Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Февраля 2023, 08:00
11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

photo


100 лет назад родился (1923-2022) ПОМЕРАНЦЕВ Юрий Борисович - советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр, общественный деятель.

Родился в г. Киеве. Был участником Демянской операции во время Великой Отечественной войны, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне - Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.

Трудовая деятельность: артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая (1943 - 1945); актёр театра для детей и юношества Казахстана (1945 -1953); актёр Саратовского ТЮЗа (1953-1954); с 1954 года работает в Алма-Атинском Русском театре драмы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Является председателем Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре.

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 год. Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки - «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

Награжден орденом Дружбы (2018, Россия); медалью «Қазақстанның Еңбек Ері» (2018).

Является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам», а также Почётным гражданином г. Алматы.

photo


78 летназад (1945) родилась ЖАКАНОВА Сауык Масигуткызы -ветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т.К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).

Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова - ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева. Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.

photo


62 годаназад (1961) родился АХМЕТБЕКОВ Жамбыл Аужанович - политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Целиноградской (ныне - Акмолинской) области. Окончил сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, факультет управления (1994).

Трудовая деятельность: механик совхоза Кургальджинский (1983); инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Коммунистической партии Казахской ССР (1987-1990); первый секретарь Кургальджинского райкома Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана и член бюро Кургальджинского райкома Компартии Казахской ССР (1990-1992); заведующий отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области (1992-1994); заведующий отделом по

делам молодежи, туризма и спорта Коргалжынской районной администрации Акмолинской области (1994-1995); заведующий отделом культуры Коргалжынской районной администрации (1995-1998); командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар» (1998-2001); методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту (2001-2005); руководитель аппарата центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) (с 2005 года); секретарь и член бюро Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально- культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию (2021-2023).

photo


41 год назад (1982) родился АБДИЛЬДИН Батырбек Султанович - руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова; Центрально-Азиатский университет.

Трудовая деятельность: специалист отдела государственных закупок, начальник отдела государственных закупок, заместитель директора, директор в организациях Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2001-2009); руководитель отдела государственных закупок и материального обеспечения, заместитель директора РГП на ПХВ «Центр внедрения современных медицинских технологий» (2009-2011); заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская больница № 1 акимата г. Астаны» (2011-2015); директор ТОО «Жумыс», член правления (2015-2016); генеральный директор ТОО «Центр персональной медицины» (2016-2020); исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана (2018-2019); руководитель проектного офиса МЗ РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.


Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной