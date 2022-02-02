11 единиц оружия изъяли из незаконного оборота в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в ходе ОПМ «Правопорядок» из незаконного оборота изъято 11 оружий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

ОПМ «Правопорядок» проводится в регионе с 16 января в целях оздоровления оперативной обстановки, принятия мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Особое внимание уделяется на недопущение преступлений в общественных местах, раскрытие преступлений по горячим следам в дежурные сутки, а также выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов.

Увеличены и усилены наряды патрульной полиции, ведется проверка арендных квартир, гостиниц, хостелов и дачных массивов.

«В период проведения мероприятия сотрудниками отдела полиции обнаружено и изъято 11 единиц оружия из незаконного оборота, из них 10 - гладкоствольного оружия и одно газовое оружие, зарегистрировано два факта обнаружения и изъятия боеприпасов. Выявлено 593 факта мелкого хулиганства, 647 фактов появления в общественных местах в алкогольном опьянении и 831 факт проживания в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность», - сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.