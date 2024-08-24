11 дворов подтопило из-за склонового стока в селе в Алматинской области
В селе Жанаталап Алматинской области в результате дождя произошел склоновый сток, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В 16:30 часов в селе Жанаталап Алгабасского сельского округа в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения «Алматы-Алгабас» и привел к подтоплению 11 дворовых территорий. По автодороге можно проехать. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба.
— Склоновый сток прошел транзитом, уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. Для откачки воды с улиц и дворовых территорий на место происшествия от ДЧС Алматинской области направлены 52 сотрудника и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп, — сообщили в ДЧС.