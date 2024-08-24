11 дворов подтопило из-за склонового стока в селе в Алматинской области

В селе Жанаталап Алматинской области в результате дождя произошел склоновый сток, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В 16:30 часов в селе Жанаталап Алгабасского сельского округа в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения «Алматы-Алгабас» и привел к подтоплению 11 дворовых территорий. По автодороге можно проехать. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба.