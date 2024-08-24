РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:59, 23 Август 2024 | GMT +6

    11 дворов подтопило из-за склонового стока в селе в Алматинской области

    11 дворов подтопило из-а склонового стока в селе в Алматинской области
    Фото: ДЧС Алматинской области

    В селе Жанаталап Алматинской области в результате дождя произошел склоновый сток, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    В 16:30 часов в селе Жанаталап Алгабасского сельского округа в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения «Алматы-Алгабас» и привел к подтоплению 11 дворовых территорий. По автодороге можно проехать. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба. 

    — Склоновый сток прошел транзитом, уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. Для откачки воды с улиц и дворовых территорий на место происшествия от ДЧС Алматинской области направлены 52 сотрудника и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп, — сообщили в ДЧС.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Регионы Видео Алматинская область Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram