11 домов и несколько соцобъектов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение приостановили в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Павлодарэнерго».
Сегодня прорыв на теплотрассе произошел на пересечении улиц Камзина — Малайсары батыра.
«Для устранения повреждения временно приостановлено теплоснабжение в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения», – проинформировали в пресс-службе компании.
Повреждения на теплотрассе планируют устранить к 17:00.
Напомним, недавно в школах Экибастуза установили конвекторные системы отопления. В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.