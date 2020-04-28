11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 28 апреля 1945 года, шел 1407-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. 28 апреля 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта очистила от противника тюрьму политических заключенных «Моабит» и вышла на берег реки Шпрее к мосту Мольтке. До Рейхстага армии оставалось пройти несколько сотен метров. 2-я гвардейская танковая армия с запада подошла к Ландвер-каналу на подступах к парку Тиргартен. 5-я ударная армия на отдельных участках продвинулась вперед и очистила от противника 27 кварталов. 1-я гвардейская танковая армия наступала в узкой полосе, ограниченной несколькими улицами. Колонны техники несли потери от артиллерии и фаустпатронов противника. 28 апреля 1-я гвардейская танковая армия форсировала Ландвер-канал, завязала бои за Ангальтский и Потсдамский вокзалы и вышла в кварталы юго-восточнее Зоологического сада. 8-я гвардейская армия продвинулась до южного берега Ландвер-канала и вышла к Ангальтскому вокзалу, Лютцов-плацу и к перекрестку Плацштрассе и Маассенштрассе.

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта преодолела кольцевую железную дорогу и вела бои в районе станций Вест Кройц, Халензее и Гогенцоллерндамм. На правом фланге армия пересекала полосу наступления 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий 1-го Белорусского фронта. Директивой Ставки ВГК разграничительная линия между двумя фронтами была сдвинута на северо-запад. 4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия продолжали борьбу с группировкой противника на острове Ванзее, начали форсирование протоки и захватили плацдарм на северном берегу.

В итоге боев 28 апреля войска противника в Берлине находились под угрозой расчленения на три части. Горловина между группировкой, зажатой в северной части Берлина, и группировкой в районе парка Тиргартен сузилась до тысячи двухсот метров, а другая перемычка составляла пятьсот метров.

Утром 28 апреля немецкая 12-я армия Венка возобновила наступление и вышла на расстояние 15 километров до переправ через Хавель к юго-западу от Потсдама. Во второй половине дня потсдамская группировка противника начала прорываться через озерный пролив Альт-Гельтов и соединилась с частями 12-й армии.

28 апреля 1945 года высокого звания Героя Советского Союза были удостоены два казахстанца – Анатолий Вишневский и Кужабай Жазыков.

Вишневский Анатолий Петрович родился в декабре 1924 года в Харькове в рабочей семье. Окончил 8 классов харьковской школы № 54, затем учился в ремесленном училище при заводе имени Шевченко. В 1941 году Вишневский был эвакуирован в Алма-Ату, где работал токарем на заводе. В 1942 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Украинской ССР, битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской операциях. К октябрю 1944 года гвардии младший лейтенант Анатолий Вишневский был комсоргом батальона 307-го гвардейского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время Дебреценской операции.

14 октября 1944 года на позиции батальона Вишневского немецкие войска предприняли ожесточенную контратаку крупных пехотных сил при поддержке 18 танков. В бою Вишневский заменил собой получившего ранение пулеметчика, лично уничтожив около взвода солдат и офицеров противника. 28 ноября 1944 года в ходе боя за село Андорнактайя на подступах к городу Эгер, когда командира батальона был убит, а его заместитель получил тяжелое ранение, Вишневский поднял бойцов в атаку и первым ворвался во вражескую траншею. В рукопашной схватке он уничтожил 3 солдата противника. Когда на окраине села подразделение было атаковано бронетранспортером, Вишневский вместе с одним из бойцов подполз к нему и уничтожил гранатами. Когда в самом селе атака батальона была остановлена пулеметным огнем из одного из подвалов, Вишневский подполз к нему и бросил гранату. В этот момент он был смертельно ранен в грудь, но перед смертью бросил еще одну гранату, уничтожив пулемет. Похоронен в Эгере.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии младший лейтенант Анатолий Вишневский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, а также медалью «За отвагу». В честь Вишневского названа школа № 54 в Харькове.

Кужабай Жазыков родился 4 октября 1920 года в ауле Кызылбулак (ныне — Байганинский район Актюбинской области). Получил среднее образование, после чего работал учителем в начальной школе. В январе 1942 года Жазыков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С марта того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К декабрю 1944 года гвардии сержант Кужабай Жазыков был помощником командира разведвзвода гвардейской отдельной разведроты 25-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Дуная.

25 декабря 1944 года Жазыков во главе группы бойцов переправился через Дунай на остров в районе города Сентедре в Венгрии и напал на позиции противника с тыла, взяв в плен 6 вражеских солдат. Ночью того же дня группа вновь высадилась на остров и взяла в плен 70 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии сержант Кужабай Жазыков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 611.

После окончания войны Жазыков был демобилизован. Вернулся на родину, работал в системе народного образования. В 1953 году он окончил Уральский педагогический институт. Умер 23 октября 1982 года.

Был также награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, рядом медалей.

В честь Жазыкова названы улица и школа в Байганине.

28 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 11 дней…

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань