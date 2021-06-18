11 диагностических комплексов приобретено для больниц Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил о том, что в этом году капитальным ремонтом в регионе будут охвачены четыре районные больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для районных больниц приобретено 11 передвижных диагностических комплексов. Это позволит обеспечить 100% охват обслуживания отдаленных сёл. С учетом закупа оборудования в прошлом и текущем году, уровень оснащенности наших медучреждений вырос на 6% и сегодня составляет почти 80%. В прошлом году были введены в эксплуатацию 4 новых объекта здравоохранения, это современная инфекционная больница на 200 мест и онкологическая поликлиника в городе Кокшетау, врачебные амбулатории в селе Софиевка Целиноградского района и в селе Степное Шортандинского района», - отметил Ермек Маржикпаев.

В отчетном году, по его словам, планируется ввод новой поликлиники в селе Косшы, врачебной амбулатории в поселке Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в Коянды Целиноградского района, капитальным ремонтом будут охвачены 4 районные больницы в городе Степногорск, Атбасарском, Буландынском и Сандыктауском районах.

«Масштабным проектом, который вышел на стадию реализации является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре», - сказал аким Акмолинской области.