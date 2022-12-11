11 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

11 Декабря 2022, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1864-1919) родился- акын - певец и композитор, прославленный борец.

Происходит из подрода Самбет рода шымыр племени Дулат Старшего жуза. Вырос в окрестностях поселка Караоткель современной Акмолинской области, с детства приобщился к искусству, пел, играл на домбре.

В молодом возрасте его прозвали Балуан Шолаком - беспалым борцом, так как он отличался большой силой и не имел пальцев правой руки, отморозил их в детстве. Балуан Шолак разъезжал по аулам, собирал вокруг себя одаренную молодежь, даже организовал ансамбль. Впервые степняки могли слышать знакомые песни в хоровом исполнении, удивлялись слаженной игре нескольких домбр. В 26 лет у Шолака уже была настоящая труппа, куда входили домбристы, певцы, сказители, наездники и борцы. Сам Шолак был отличным исполнителем и пропагандистом песен Биржана Кожагулова, Ахана серы, которых он считал своими наставниками, продолжая их песенные традиции, сочинял песни сам. Объездил Кокшетау, Караоткель, Баянаул, Прииртышье, кочевья вдоль реки Сарысу, распространял лучшие музыкальные произведения Сарыарки в Семиречье, знакомил слушателей со своими песнями. Был известен как силач и борец, в 35 лет на ярмарках он удерживал на плечах бревно с двадцатью джигитами и отлично боролся - уже в 14 лет он побеждал 20-летних юношей.

Он боролся с несправедливостью, и каждый его благородный поступок вызывал восхищение в народе. До конца жизни Балуан Шолак никого не боялся и всегда помогал слабым и обездоленным. Его песни и сегодня часто звучат в концертах, на радио. О Балуане Шолаке, певце, композиторе, прославленном борце, Сабит Муканов написал повесть, его именем назван Дворец спорта, построенный в 1967 году в Алматы.

назад (1955) родился- директор Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан.

Родился в г. Панфилов Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1982).

Трудовая деятельность: строитель в Панфиловском районе Алматинской области (1973-1974); электромонтажник строительного управления «Электромонтаж» г. Алматы (1976-1981); инспектор отдела кадров Ауэзовского ремонтно-строительного управления г. Алматы (1981-1982); следователь прокуратуры Джангельдинского района Тургайской области (1982-1986); старший следователь по особо важным делам прокуратуры Тургайской области (1986-1988); следователь прокуратуры Амангельдинского района Костанайской области (1988-1989); председатель народного суда Амангельдинского района Костанайской области (1989-1994); заместитель председателя Торгайского областного суда (1994-1995); председатель коллегии по уголовным делам Торгайского областного суда (1995-1997); председатель регионального судебного состава в Аркалыке, судья Костанайского областного суда (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва (1999-2004); первый заместитель Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2005-2006); руководитель аппарата и член коллегии Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012-2016); советник министра юстиции Республики Казахстан (09.2017-12.2017); директор РГП «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1978) родился- государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Баян-Олгий (Монголия). В 1992 году с родителями переехал на историческую родину в Казахстан. С 1992 по 1996 год обучался в алматинской школе-интернате с углубленным изучением казахского языка и литературы. Окончил факультет журналистики в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: ведущий «Хабар радиосы» (1997-1998); журналист новостной службы телеканала КТК (2000-2001); редактор-комментатор на национальном телеканале «Казахстан» (2001-2002); редактор, продюсер телеканала «Астана» (2002-2004); корреспондент агентства «Хабар» (2004-2012); в составе президентского пула принимал непосредственное участие в освещении работы Елбасы Н. Назарбаева (2006-2012); заведующий сектором секретариата Ассамблеи народа Казахстана при Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель заведующего секретариатом АНК (2013-2015); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента (2015-2018); заместитель председателя правления республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (2018-2019); заместитель заведующего отделом по контролю рассмотрения обращений Администрации Президента (2019-2020).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «550-летие Казахского ханства», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін». В 2008 году стал обладателем Гран-при республиканского конкурса «Шабыт» в номинации «Журналистика». В 2011 году получил благодарственное письмо Президента и стал обладателем специального приза республиканского конкурса «Нур Сункар».