08:06, 04 Апрель 2022 | GMT +6
11 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 305 199 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 1,
в городе Алматы – 7,
в городе Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.