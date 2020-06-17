11 человек утонули в ВКО с начала лета

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала лета утонули 11 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре отметили, что только за прошедшие выходные с 13 по 14 июня по области утонули 4 человека, из них 1 ребенок.

«Департамент по ЧС ВКО бьет тревогу. С 1 июня на водоемах области утонули 11 человек, из них при купании - 7, при рыбной ловле - 1, катании на лодках – 2, по неосторожности - 1. При этом за весь купальный сезон 2019 года утонули 29 человек, в том числе 5 детей», - пояснили в инфоцентре.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Тимур Дидахметов в ходе пресс-конференции рассказал, что под председательством заместителя акима области Бакытжана Байахметова прошло заседание ​ областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 19 заседаний городских и районных КЧС с рассмотрением вопросов по обеспечению безопасности граждан на водоемах области в купальный сезон. В частности, был разработан и утвержден план мероприятий по мерам безопасности в период купального сезона 2020 года. ​ ​

Так, с начала​ сезона​ проведено​ 252​ рейда. Было выявлено 5 фактов распития спиртных напитков, 26 фактов купания в запрещенных местах.​

Установлено 190 запрещающих знаков «Купаться​ запрещено»​ и​ 56​ наглядных​ стендов,​ распространено​ более​ 6 тысяч​ агитационной​ продукции.

На сегодняшний день проведено обследование дна 48 акваторий​ и обучено 120 дружинников-спасателей.

С началом работы баз отдыха на период купального сезона вахтовым методом будет организован спасательный пост, находящийся на побережье озера Алаколь, оснащенный всеми необходимыми спасательными средствами и водолазным снаряжением, проводящий патрулирования и рейды на побережье озера.

В целом, по ВКО более 2 тысяч водоемов, доступных и​ пригодных​ для​ купания, расположенные​ в​ густонаселенных​ пунктах​ или​ в​ непосредственной​ близости​ от​ них. Имеется​ 180​ пляжей,​ на​ которых​ разрешено​ купаться,​ а​ также​ 21​ детский​ оздоровительный​ лагерь​ с​ пляжами​ и​ бассейнами.