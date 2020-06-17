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вчера 23:15
11 человек утонули в ВКО с начала лета
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала лета утонули 11 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.
В инфоцентре отметили, что только за прошедшие выходные с 13 по 14 июня по области утонули 4 человека, из них 1 ребенок.
«Департамент по ЧС ВКО бьет тревогу. С 1 июня на водоемах области утонули 11 человек, из них при купании - 7, при рыбной ловле - 1, катании на лодках – 2, по неосторожности - 1. При этом за весь купальный сезон 2019 года утонули 29 человек, в том числе 5 детей», - пояснили в инфоцентре.
Начальник управления гражданской обороны ДЧС ВКО Тимур Дидахметов в ходе пресс-конференции рассказал, что под председательством заместителя акима области Бакытжана Байахметова прошло заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 19 заседаний городских и районных КЧС с рассмотрением вопросов по обеспечению безопасности граждан на водоемах области в купальный сезон. В частности, был разработан и утвержден план мероприятий по мерам безопасности в период купального сезона 2020 года.
Так, с начала сезона проведено 252 рейда. Было выявлено 5 фактов распития спиртных напитков, 26 фактов купания в запрещенных местах.
Установлено 190 запрещающих знаков «Купаться запрещено» и 56 наглядных стендов, распространено более 6 тысяч агитационной продукции.
На сегодняшний день проведено обследование дна 48 акваторий и обучено 120 дружинников-спасателей.
С началом работы баз отдыха на период купального сезона вахтовым методом будет организован спасательный пост, находящийся на побережье озера Алаколь, оснащенный всеми необходимыми спасательными средствами и водолазным снаряжением, проводящий патрулирования и рейды на побережье озера.
В целом, по ВКО более 2 тысяч водоемов, доступных и пригодных для купания, расположенные в густонаселенных пунктах или в непосредственной близости от них. Имеется 180 пляжей, на которых разрешено купаться, а также 21 детский оздоровительный лагерь с пляжами и бассейнами.
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