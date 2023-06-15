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11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии

Автор:  
Татьяна Кудренок
15 Июня 2023, 21:00
11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии Фото: Indian Army/Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 11 человек были застрелены и 14 ранены в результате новой вспышки насилия, охватившего северо-восточный индийский штат Манипур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Последние убийства произошли чуть более чем через месяц после более ранних беспорядков, когда целые деревни были сожжены дотла, десятки человек погибли и десятки тысяч остались без крова.

С тех пор почти 3 миллиона человек в штате были в значительной степени отрезаны от остальной части страны после того, как правительство заблокировало интернет-услуги и ограничило поездки, чтобы сдержать насилие.

Во время последней вспышки беспорядков насилие было настолько сильным, что многие тела было трудно опознать, сообщили CNN врачи и высокопоставленные руководители Института медицинских наук им. Джавахарлала Неру и Медицинской больницы Радж в столице штата Импхал.

Манипур, штат, граничащий с Мьянмой, является домом для этнически разнообразной группы китайско-тибетских общин, каждая из которых имеет свой язык, культуру и религию.

Как и Кашмир на севере, когда-то он был княжеством под британским правлением и присоединился к Индии только в 1949 году, через два года после обретения страной независимости.

Многие в штате были не согласны с этим, и с тех пор регион борется с насильственными мятежами и этническими конфликтами, которые за десятилетия привели к сотням смертей и ранений.

Нынешние беспорядки стали одним из самых жестоких за последние годы и вызвали критику в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди и его правящей партии, которая управляет Манипуром.


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