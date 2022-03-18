11 человек спасли на трассе Аркалык - Ашутасты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 11 человек спасли на дороге Аркалык - Ашутасты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«17 марта в 11:58 в дежурную часть СПЧ-4 Аркалыка поступил срочный вызов. На участке автодороги районного значения в снежном заторе оказались две легковые иномарки. Машины выехали из Аркалыка и направлялись в село Ашутасты. Проехав 20 км от города, Renault Duster и Daewoo Nexia увязли в снегу и не смогли самостоятельно продолжить движение по намеченному маршруту», - прокомментировали в департаменте.

Среди застрявших на трассе были двое детей. На помощь людям выехали сотрудники спасательного подразделения Аркалыка.

«В 14:17 группа спасателей на вездеходе СКБ-600 прибыла к месту вызова. В 16:40 спасенных граждан благополучно доставили в Аркалык, никто из них в медицинской помощи не нуждался», - добавили в ведомстве.

ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам воздержаться от дальних поездок в штормовую погоду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.



