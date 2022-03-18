РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 18 Март 2022 | GMT +6

    11 человек спасли на трассе Аркалык - Ашутасты

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 11 человек спасли на дороге Аркалык - Ашутасты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «17 марта в 11:58 в дежурную часть СПЧ-4 Аркалыка поступил срочный вызов. На участке автодороги районного значения в снежном заторе оказались две легковые иномарки. Машины выехали из Аркалыка и направлялись в село Ашутасты. Проехав 20 км от города, Renault Duster и Daewoo Nexia увязли в снегу и не смогли самостоятельно продолжить движение по намеченному маршруту», - прокомментировали в департаменте.

    Среди застрявших на трассе были двое детей. На помощь людям выехали сотрудники спасательного подразделения Аркалыка.

    «В 14:17 группа спасателей на вездеходе СКБ-600 прибыла к месту вызова. В 16:40 спасенных граждан благополучно доставили в Аркалык, никто из них в медицинской помощи не нуждался», - добавили в ведомстве.

    ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам воздержаться от дальних поездок в штормовую погоду.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.



    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!