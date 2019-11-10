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11 человек спасли из задымленного общежития в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы из задымленного общежития спасено 11 человек, 5 из которых дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать жильцов общежития по улице Красногорская, д.35/3.
Сообщение о возгорании поступило на пульт «101» ДЧС в 12- 04. Пожарные расчеты прибыли на место за 6 минут, немедленно приступив к тушению возгорания. Из-за сильного задымления были отрезаны пути эвакуации.
В работу включились звенья газодымозащитной службы, на тушение возгорания поданы противопожарные стволы. Одновременно с этим, используя 3-коленную лестницу через оконные проемы, спасатели провели эвакуацию 11 жильцов 32-квартирного общежития, а также 6 детей, находящихся на момент пожара в здании. Кроме того, с места возгорания эвакуирован газовый баллон объемом 25 л.
За полчаса возгорание локализовали, в 12:48 ликвидировали. Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в подсобном помещении второго этажа общежития.
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