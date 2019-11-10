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11 человек спасли из  задымленного общежития в Алматы

10 Ноября 2019 15:00
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11 человек спасли из  задымленного общежития в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы из задымленного общежития спасено 11 человек, 5 из которых дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать жильцов общежития по улице Красногорская, д.35/3.

Сообщение о возгорании ​ поступило на пульт «101» ДЧС ​ в 12- 04. Пожарные расчеты прибыли на место за 6 минут, немедленно приступив к тушению возгорания. Из-за ​ сильного задымления​ были отрезаны пути эвакуации.

В работу включились звенья газодымозащитной службы, на тушение возгорания поданы противопожарные стволы. Одновременно с этим, ​ используя 3-коленную лестницу через оконные проемы, спасатели провели эвакуацию 11 жильцов 32-квартирного общежития, ​ а также 6 детей, находящихся на момент пожара в здании. Кроме того, с места возгорания эвакуирован газовый баллон объемом 25 л.

За полчаса ​ возгорание локализовали, в 12:48 ликвидировали. Как выяснилось, произошло горение домашних вещей в подсобном помещении второго этажа общежития. ​

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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