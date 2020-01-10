11 человек спасены на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Карагандинской области спасли 11 человек, которые остались на трассе из-за сломанного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 января в Жанааркинском районе в 03:30 на 726 км автодороги «Кызылорда– Павлодар» из неисправной легковой автомашины спасатели эвакуировали и доставили в поселок Атасу 5 человек, из них 3 детей.





Немного позже в 09:25 силами трассового медико-спасательного пункта «Актубек» на 723 км автодороги «Кызылорда – Павлодар» из технически неисправного легкового автомобиля спасено 6 человек. Люди были доставлены в поселок Актубек.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.





ДЧС Карагандинской области напоминает водителям о необходимости тщательно проверять исправность автомобиля и следить за информацией о состоянии автодорог. При получении штормовых предупреждений рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, с маленькими детьми. Одеваться соответственно изменениям погоды. Особое внимание просим уделить мерам безопасности владельцам и водителям общественного транспорта и автомобилей с дизельными двигателями.