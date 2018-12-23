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11 человек спасено на дорогах Алматинской и Карагандинской областей

23 Декабря 2018 17:40 235
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11 человек спасено на дорогах Алматинской и Карагандинской областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  11 человек спасли на дорогах Алматинской и Карагандинской областей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на представителя Комитета по ЧС Нурсултана Нурахметова.

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В Жанаркинском районе Карагандинской области на 679 км автодороги Кызылорда-Павлодар, в 30 км от села Актубек силами трассового медико-спасательного пункта КЧС из технического неисправного пассажирского автобуса марки «Mercedes», следовавшего по маршруту «Кызылорда-Астана», спасено семь пассажиров. Их доставили  в село Актубек. 

В медицинской помощи не нуждались. Всего в автобусе находились 12 пассажиров, пятеро из них самостоятельно уехали на попутном автотранспорте.

Кроме того, в Алакольском районе Алматинской области на 110 км автодороги Ушарал-Достык, в 60 км от села Акши силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области в составе 7 спасателей и 1 единицы техники из застрявших в снежном заносе четырёх грузовых автомобилей эвакуировано 4 человека в село Акши. В медицинской помощи не нуждались.



Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Алматинская область, Карагандинская область, Транспорт, Погода, Происшествия,
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Автор:

Гульмира Байзакова

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