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11 человек скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
2 Марта 2022 08:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По данным Минздрава, за 28 февраля в Казахстане зарегистрировано 10 умерших от заболевания COVID-19 и 1 смертельный исход от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте). Опубликована также информация по регионам.
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