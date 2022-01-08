11 человек привлекли к ответственности за нарушения режима ЧП в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области за нарушение режима ЧП привлекли к ответственности 11 человек, большая часть из которых нарушили комендантский час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одно нарушение было связано с реализацией спиртных напитков. По всем нарушениям составлены административные протоколы.

«В непростое для всех казахстанцев время призываем граждан к строгому соблюдению требований режима чрезвычайного положения. Все введенные временные ограничения направлены исключительно для безопасности населения и стабилизации обстановки. Ситуация в нашей области остается спокойной. Самой большой поддержкой населения органам правопорядка должно стать неукоснительное соблюдение закона и правил, предписанных режимом ЧП», - сказал комендант Северо-Казахстанской области, начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Напоминаем, в регионе действует комендантский час с 23 часов до 7 часов утра. В этот период покидать свои дома запрещено, не разрешено передвижение транспортных средств.

За нарушения чрезвычайного положения законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа либо административного ареста до 15 суток.