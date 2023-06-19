11 человек пострадали при падении лифта в многоэтажке Ташкента

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана грузовой лифт с людьми сорвался вниз в одном из многоэтажных домов, пострадали 11 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС Узбекистана, в Янгихаятском районе Ташкента в одном из многоэтажных жилых домов в грузовом лифте произошла неисправность, в результате чего во время движения кабина, где находились более 10 человек, сорвалась и ускорила движение вниз. На уровне первого этажа сработала автоматическая система торможения.

«В результате инцидента пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Восемь человек после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой, трое госпитализированы, причины происшествия устанавливаются», - сообщает МЧС.