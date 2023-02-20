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    13:40, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    11 человек погибло в результате циклона «Габриэль» в Новой Зеландии

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    ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Одиннадцать человек погибли в результате циклона «Габриэль», обрушившегося на Северный остров на прошлой неделе. Более 3200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил СМИ, что число жертв стихийного бедствия может возрасти. В понедельник правительство страны рассмотрело план по ликвидации последствий урагана, который оценивается примерно в 13 миллиардов новозеландских долларов (8,12 миллиарда долларов США).

    По сообщениям местных СМИ, по состоянию на вечер воскресенья более 20 000 домов и предприятий оставались без электричества. Связь не удается установить с более чем 3 тысячами людьми.

    Власти страны заявили, что около 10 000 человек остались без крова в результате стихийного бедствия. Отмечается, что ущерб от циклона может превысить 8 миллиардов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    По словам Премьер-министра, циклон «Габриэль» стал крупнейшим стихийным бедствием, которое страна пережила в этом столетии.

    В прошлый понедельник в Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение, в третий раз в истории страны, после чего последовали массовые отключения электроэнергии, отмена рейсов и закрытие школ на Северном острове.

    Премьер-министр Хипкинс продлил чрезвычайное положение в стране еще на семь дней.


    Фото: report.az

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