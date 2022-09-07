11 человек погибли за сутки в результате наводнений в Пакистане

ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 11 человек погибли за минувшие сутки в Пакистане в результате наводнений и других стихийных бедствий, вызванных сильными муссонными дождями. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями /NDMA/ Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Согласно отчету, опубликованному NDMA в понедельник вечером, все смерти зарегистрированы в провинции Синд на юге страны. Среди погибших - восемь детей и две женщины.

Кроме того, в разных регионах страны были разрушены 5279 домов и погибли 76 голов домашнего скота.

По последним статистическим данным, обновленным NDMA, в Пакистане общее число погибших в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона с середины июня возросло до 1325 человек, еще 12703 пострадали.

В общей сложности 1688005 домов были разрушены. По оценкам, погибла 750481 голова домашнего скота.

В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие NDMA, другие государственные учреждения, добровольцы и неправительственные организации.













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