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    18:07, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    11 человек погибли за сутки в результате наводнений в Пакистане

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    ИСЛАМАБАД. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 11 человек погибли за минувшие сутки в Пакистане в результате наводнений и других стихийных бедствий, вызванных сильными муссонными дождями. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями /NDMA/ Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Согласно отчету, опубликованному NDMA в понедельник вечером, все смерти зарегистрированы в провинции Синд на юге страны. Среди погибших - восемь детей и две женщины.

    Кроме того, в разных регионах страны были разрушены 5279 домов и погибли 76 голов домашнего скота.

    По последним статистическим данным, обновленным NDMA, в Пакистане общее число погибших в результате муссонных дождей и наводнений этого сезона с середины июня возросло до 1325 человек, еще 12703 пострадали.

    В общей сложности 1688005 домов были разрушены. По оценкам, погибла 750481 голова домашнего скота.

    В районах, пострадавших от наводнений, продолжаются поисково-спасательные операции. В них принимают участие NDMA, другие государственные учреждения, добровольцы и неправительственные организации.





    Фото: pixabay.com

    Теги:
    Пакистан Наводнение Мировые новости
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