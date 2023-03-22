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    09:19, 22 Март 2023 | GMT +6

    11 человек погибли в результате землетрясения в Пакистане и Афганистане

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    ИСЛАМАБАД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере девять человек погибли в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате землетрясения, зафиксированного во вторник вечером в Афганистане. Еще два человека погибли в восточной афганской провинции Лагман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщила в среду газета News со ссылкой на обновленные данные управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хайбер-Пахтунхва, число погибших в результате землетрясения к настоящему моменту составляет 9 человек, еще 44 получили ранения.

    Ранее во вторник газета «Доон» сообщила, что в Хайбер-Пахтунхве при обрушении крыш и стен жилых домов два человека погибли и шесть пострадали. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на полицию Пакистана проинформировало, что в этой местности в округе Сват пострадали около 150 человек. Больницы округа объявили режим повышенной готовности.

    Кроме того, представитель управления Афганистана по смягчению последствий стихийных бедствий сообщил агентству о гибели двух человек в провинции Лагман.

    По данным «Доон», подземные толчки, помимо Хайбер-Пахтунхвы, ощущались и в других регионах Пакистана, в том числе в городах Пешавар, Лахор, Кветта, Равалпинди и Исламабад.

    Ранее во вторник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8 в Афганистане, позже сейсмологи скорректировали магнитуду до 6,5. Эпицентр находился недалеко от афганской границы с Пакистаном и Таджикистаном, в 48 км к юго-западу от города Ишкашим с населением более 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 185 км. Землетрясение также почувствовали жители Индии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана - в Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки силой 3 балла.


    Теги:
    Пакистан Землетрясение Афганистан Мировые новости
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