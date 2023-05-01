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11 человек погибли в результате утечки газа на севере Индии

1 Мая 2023, 00:40
11 человек погибли в результате утечки газа на севере Индии REUTERS

НЬЮ-ДЕЛИ.КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 11 человек погибли в результате утечки газа на севере Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Среди погибших в портовом городе Лудхиана в штате Пенджаб женщины и дети. Несколько человек были найдены без сознания в своих домах.Четверо проходят лечение в больнице.

Район был оцеплен, жителей эвакуировали после массовых жалоб на проблему с дыханием. Источник утечки пока не ясен. Газ мог распространиться из люков. Местные власти сообщили, что намерены взять пробы из люков. Возможно что какое-то химическое вещество прореагировало с метаном в люках.



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