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11 человек погибли в результате схода лавины на севере Пакистана

Автор:  
Татьяна Кудренок
28 Мая 2023, 12:46
11 человек погибли в результате схода лавины на севере Пакистана Кадр из видео/ bbc.com

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ -11 человек, в том числе четырехлетний мальчик, погибли в результате схода лавины на севере Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Лавина сошла, когда группа представителей местного кочевого племени пересекала гористую местность на перевале Шоунтер со своими стадами коз.

Еще 25 человек получили ранения, спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью людей, заявив, что количество подобных инцидентов увеличивается из-за изменения климата.

Лавина сошла на части перевала, соединяющего район Асторе региона Гилгит-Балтистан с соседним Азад-Кашмиром в Кашмире.

Местная полиция подтвердила, что среди погибших были четыре женщины и четырехлетний мальчик, передает информационное агентство Associated Press.

Спасатели столкнулись с трудностями при попытке добраться до района схода лавины из-за его удаленности и труднопроходимой местности.

Военные помогали местным властям в проведении спасательной операции. Два военных вертолета были подняты в воздух. По словам очевидцев, местные жители также присоединились к работе по спасению людей, попавших под лавину.

В своем официальном аккаунте в Twitter премьер-министр Шариф отметил, что катастрофа «вызвала большое горе и привела к гибели людей».

«Из-за последствий изменения климата такие инциденты в Пакистане участились. Весь мир должен выполнять свои обязательства по защите развивающихся стран, таких как Пакистан, от подобных вредных последствий», - считает премьер-министр Шариф.

Северные районы Пакистана уязвимы к изменению климата и часто сталкиваются с экстремальными погодными явлениями.

Регион иногда называют частью «третьего полюса», потому что он содержит больше ледникового льда, чем где-либо в мире за пределами полярных регионов.

Некоторые из этих огромных ледников уже тают из-за изменения климата, образуя более 3 тысяч озер. А в прошлом году в стране произошло разрушительное наводнение, унесшее жизни более 1 700 человек.


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