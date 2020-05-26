11 человек погибли в пожарах с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя управления ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымұлы рассказал о ситуации по пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Территория города подвержена высокому риску возникновения ЧС, источники которых разнообразны и имеют природно-техногенный характер. Наиболее актуальными являются вопросы пожарной безопасности в связи с началом пожароопасного периода и вопросы падения детей из окон. Если привести данные статистики, то с начала года на территории города зарегистрировано 214 пожаров, в огне погибло 11 человек, 11 получили травмы. Во время пожаров спасено 69, эвакуировано 205 человек», - сообщил Еркин Отаргалымұлы во время онлайн-брифинга.

Вместе с тем, по его словам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная тенденция по основным показателям.

«Обстановка с пожарами стабильная, работа продолжается в плановом порядке. При этом в связи с началом пожароопасного периода, устойчивой жаркой и сухой погодой, и с тем, что объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра 15-20 м/с, департамент по ЧС города рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при нахождении на природе», - отметил спикер.

«То есть, исключить факты розжига костров, помимо этого, следить за детьми и быть ответственными в плане вопросов непотушенной спички или сигареты», - добавил представитель ДЧС столицы.



