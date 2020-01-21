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11 человек погибли при пожаре в Томской области, среди них граждане Узбекистана

21 Января 2020 10:05
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11 человек погибли при пожаре в Томской области, среди них граждане Узбекистана

ТОМСК. ТАСС- КАЗИНФОРМ – При пожаре в деревянном доме в Томской области погибли одиннадцать человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 00:10 мск. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров.

Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов в свою очередь сообщил, что пятеро погибших являются гражданами республики. «Пятеро погибших на пожаре являются гражданами Узбекистана, их личности устанавливаются. Мы готовы оказать поддержку в транспортировке тел погибших», - сообщил Кабулжанов.

По словам источника, всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Двум пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

В ЕДДС Асиновского района Томской области ТАСС подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия - граждане Узбекистана.


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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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