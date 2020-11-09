11 человек погибли при нападении на военный пост в Багдаде

БАГДАТ. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 8 были ранены при нападении неизвестными на военный пост в западной части Багдада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По сообщениям полицейских и медицинских работников, нападавшие на четырех транспортных средствах атаковали военный пост в районе Аль-Радвания города Багдада. Боевики использовали гранаты и автоматы.

Силами армии и полиции начата операция по поимке нападавших.