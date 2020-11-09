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11 человек погибли при нападении на военный пост в Багдаде

9 Ноября 2020 13:37
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11 человек погибли при нападении на военный пост в Багдаде

БАГДАТ. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 8 были ранены при нападении неизвестными на военный пост в западной части Багдада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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По сообщениям полицейских и медицинских работников, нападавшие на четырех транспортных средствах атаковали военный пост в районе Аль-Радвания города Багдада. Боевики использовали гранаты и автоматы.

Силами армии и полиции начата операция по поимке нападавших.


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#Происшествия   #Ближний Восток  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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