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11 человек погибли при нападении на военный пост в Багдаде
9 Ноября 2020 13:37
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БАГДАТ. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 8 были ранены при нападении неизвестными на военный пост в западной части Багдада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
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По сообщениям полицейских и медицинских работников, нападавшие на четырех транспортных средствах атаковали военный пост в районе Аль-Радвания города Багдада. Боевики использовали гранаты и автоматы.
Силами армии и полиции начата операция по поимке нападавших.
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