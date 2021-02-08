11 человек эвакуировали на автодорогах спасатели Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 7-8 февраля в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области было закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям. Несколько человек, выехавшие за пределы населенных пунктов, оказались в опасной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 февраля в 10:37 часов в Каркаралинском районе, на автодороге «Караганда - Аягуз - Бугаз», водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Жертв и пострадавших нет. Cилами ДЧС спасены 3 человека и доставлены в город Каркаралинск. Спасенные люди в медицинской помощи не нуждались.

8 февраля в 02:50 часов в Каркаралинском районе, на автодороге местного значения «Аманжолова-Аккора» в 60 км от города Каркаралинск, силами ДЧС из снежного заноса вызволено 2 легковых автомобиля, в салоне которых находились 8 человек, из них 3 детей. Они также в медицинской помощи не нуждались.

Департамент по ЧС Карагандинской области напоминает о том, что на территории области действует штормовое предупреждение.

Водителям рекомендуется следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.

«При закрытии движения просим не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия, по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах или придорожных кафе. Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Darmen», на официальном сайте ДЧС. О фактах происшествий и ЧС можно звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43 36 36, 43 37 37», - проинформировали в ДЧС.



