11 блокпостов выставили по Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выставляют блокпосты в тех районах, где выявляют инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в области продолжают функционировать три блокпоста в районах, граничащих с Российской Федерацией.

«В районах, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, выставлены блокпосты. Всего сейчас полицейские несут службу на 11 таких объектах», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

В регионе наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. За последние сутки выявили 25 зараженных, в том числе 9 – с симптомами.

Полицейские и представители санитарной службы Петропавловска проводят мониторинг по соблюдению карантинных мер в торговых домах, рынках, объектах сферы обслуживания. Никаких мер административного воздействия пока не принимают, только разъясняют и предупреждают.

«Обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в регионе усугубляется. В связи с этим, специалисты не исключают ужесточения карантинных мер. Напомним, что несоблюдение карантинных ограничений подпадают под административную статью «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований», которая предусматривает штраф», - добавили в пресс-службе.