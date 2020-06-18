11 блокпостов выставили по Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выставляют блокпосты в тех районах, где выявляют инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в области продолжают функционировать три блокпоста в районах, граничащих с Российской Федерацией.
«В районах, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, выставлены блокпосты. Всего сейчас полицейские несут службу на 11 таких объектах», - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.
В регионе наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. За последние сутки выявили 25 зараженных, в том числе 9 – с симптомами.
Полицейские и представители санитарной службы Петропавловска проводят мониторинг по соблюдению карантинных мер в торговых домах, рынках, объектах сферы обслуживания. Никаких мер административного воздействия пока не принимают, только разъясняют и предупреждают.
«Обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в регионе усугубляется. В связи с этим, специалисты не исключают ужесточения карантинных мер. Напомним, что несоблюдение карантинных ограничений подпадают под административную статью «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований», которая предусматривает штраф», - добавили в пресс-службе.
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