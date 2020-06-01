11 блокпостов прекратили работу в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С 1 июня во всех регионах Казахстана прекратили работу блокпосты, ограничивающие передвижение автотранспорта между городами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Северном Казахстане по периметру области функционировали 14 постов, где дежурили свыше 250 полицейских, медиков и специалистов ветеринарной службы. Спустя два месяца бесперебойной работы в торжественной обстановке прекратили работу 11 постов. Начальник Департамента полиции Марат Тулебаев посетил посты и поблагодарил за добросовестное и ответственное отношение к делу, стойкость и выдержку всех, кто нес службу в эти нелегкие дни.

«Сегодня вы сможете вернуться в свои семьи, увидеть родителей, жен и детей. Выражаю признательность вашим родным за их постоянную поддержку и понимание. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь достойно обеспечивать правопорядок, здоровье и безопасность наших граждан», – сказал глава полицейского ведомства, вручая благодарственные письма полицейским и медикам.

Три блокпоста, которые дислоцируются в приграничных районах, продолжат функционировать до открытия границы – в Мамлютском, Уалихановском и районе Магжана Жумабаева. На других постах с благодарственными словами побывали заместители начальника Департамента полиции и руководители территориальных подразделений.

В Айыртауском районе в селе Антоновка побывал первый заместитель начальника ДП Канат Айтбаев. Он поблагодарил всех за службу и вручил благодарственные письма. До позднего вечера шел демонтаж инфраструктуры блокпостов. При этом, нужно помнить, что снятие ограничительных мер не означает, что угрозы больше нет, поэтому необходимо соблюдать другие карантинные требования.

«Это радостный день, который ждали мы, наши родные. Все понимают, что это вынужденные меры. Мы делали свою работу и уверены, что эти ограничения во многом помогли справиться с ситуацией. Конечно же, выражаем благодарность и нашему населению. Ситуации были разные, но в основном, люди понимали, что нам двойне нелегко и старались нас поддержать», – сказал инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО Асхат Бакитжанов.