11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столкновение произошло на участке междугородной автомагистрали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 30 августа на 393-м километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, в направлении города Алматы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин.

«С различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек. Жертв нет», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время начато досудебное расследование.