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    23:24, 30 Август 2021 | GMT +6

    11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столкновение произошло на участке междугородной автомагистрали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 30 августа на 393-м километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, в направлении города Алматы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин.

    «С различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек. Жертв нет», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    В настоящее время начато досудебное расследование.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия
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