23:24, 30 Август 2021 | GMT +6
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столкновение произошло на участке междугородной автомагистрали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 30 августа на 393-м километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, в направлении города Алматы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин.
«С различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек. Жертв нет», - пояснили в правоохранительном ведомстве.
В настоящее время начато досудебное расследование.