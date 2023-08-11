11 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1961) родился– Советник акима г. Астана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер лесного хозяйства (1983); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, бакалавр финансов (2008).

Трудовая деятельность: мастер уйгурского лесхоза (1983-1984); инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Уйгурского райкома комсомола (1984-1989); инструктор организационного отдела, заместитель заведующего сектором сельскохозяйственного отдела Алма-Атинского обкома комсомола (1989-1991); главный специалист научно-производственной фирмы «КРАМДС-Агро» (1991-1992); директор внешнеторговой фирмы «Акжол-ИМПЭКС» (1992-1994); председатель крестьянского хозяйства «Нысана» (1994-1996); начальник РПО «Сельхозэнерго» (1996-2000); начальник департамента административно-хозяйственной деятельности КГКП «Хозу» аппарата акима Атырауской области (2000-2002); директор ТОО «Лейер» (2002-2003); директор ТОО «Автоцентр «ALEM MOTORS» (2003-2004); первый заместитель директора РГП «Зеленстрой» (2004-2005); директор ГКП «Зеленстрой» (2005-2006); генеральный директор АО «АстанаЗеленстрой» (2006-2009); аким сельского округа Тузды Бухар-Жырауского района Карагандинской области (07.2009-08.2009); председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК (2009-2013); вице-министр охраны окружающей среды РК (2013-2014); вице-министр сельского хозяйства РК (2014-2019); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2021), заместитель председателя правления по стратегическому развитию и международным связям Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина (2021-2023).

На занимаемой должности – с марта 2023 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

55 лет назад (1968) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1992); Челябинский государственный университет, юрист (2002); Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, экономист (2009).

Трудовая деятельность: механизатор совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области (1985-1987); главный агроном совхоза имени Вильямса Октябрьского района Тургайской области (1987-1992); главный агроном совхоза «Московский» Кустанайского района Кустанайской области (1992-1996); исполнительный директор КП «Боскольское» производственного кооператива «Босколь» Комсомольского района Кустанайской области (1996-1997); аким Тарановского района (1997-2002); аким Карабалыкского района (2002-2008); аким г. Костаная (2008-2009); аким Аулиекольского района Костанайской области (2011-2012); аким г. Костаная (2012-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015), первый заместитель акима Костанайской области (2015-2023).

На занимаемой должности – с января 2023 года.

Награжден орденом «Парасат» (2011); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Тыңға 50 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1982) родился– руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова; Центрально-Азиатский университет; университет Сингапура.

Трудовая деятельность: представитель иностранной коммерческой организации в Казахстане (2001-2002); специалист, начальник отдела государственных закупок, заместитель директора АО «Курылыс консалтинг» Министерства индустрии и торговли РК (2002-2005); руководящие должности в частных организациях (2005-2009); руководитель отдела госзакупок и материального обеспечения, заместитель директора РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» (2009-2011); заместитель главного врача ГКП «Городская больница № 1 акимата г. Астаны» (2011-2015); работал в частном секторе (с 2015 года); исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана (2018-2019); руководитель проектного офиса Министерства здравоохранения РК (2020-2021).

На занимаемой должности – с июня 2021 года.

назад (1990) родился– казахстанский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.

Один из лучших тяжеловесов Казахстана родился в городе Рудном Кустанайской области. В первый раз в зал бокса пришел в 15 лет. В 2011 году бронзовый призер чемпионата мира в Баку (Азербайджан) завоевал лицензию для участия в летних Олимпийских играх-2012 в Лондоне (Великобритания), на которых завоевал бронзовую медаль. В июле 2013 года выиграл чемпионат Азии по боксу в Аммане (Иордания), а в октябре стал вице-чемпионом мира в Алматы (Казахстан). Стал чемпионом на летних Азиатских играх-2014 в Инчхоне (Южная Корея). В 2015 году выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Дохе (Катар). На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016 также завоевал бронзовую медаль. В 2015 году Казахстанская федерация бокса признала его самым лучшим казахстанским боксером. Лучшая позиция в рейтинге BoxRec – 75 (июнь 2019), среди казахстанских боксеров – 1, в тяжелом весе.

Профессиональную карьеру боксера И. Дычко начал 29 сентября 2017 года, победив техническим нокаутом в первом же раунде американца Обура Райта (2-1).