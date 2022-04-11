11 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1960) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в Узбекской ССР. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность: директор по корпоративной социальной ответственности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2014); депутат Карагандинского областного маслихата, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету (2014-2017); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

назад (1961) родился- казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана.

Уроженец г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. Жданова.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Ливии (1984-1987); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1987-1991); второй секретарь Посольства Российской Федерации в Саудовской Аравии (1991-1992); старший референт международного отдела Аппарата Президента РК (1993); начальник консульского управления Министерства иностранных дел РК (1993-1996); первый секретарь - заведующий консульским отделом Посольства РК в Великобритании (1996); начальник главного консульского управления, директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК (1996-1997); шеф протокола Президента РК (1997-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Египте, а также в Марокко, Тунисе и Алжире по совместительству (1999-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия и странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн) по совместительству (2002-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южной Африканской Республике по совместительству (2008-2013); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2013-2014); заместитель министра иностранных дел РК (2014-2016); руководитель подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате Организации Исламского Сотрудничества в городе Джедда, Саудовская Аравия (2016-2018); заместитель генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества по вопросам науки и технологий (с 2018 года).

Награжден орденом «Достық» II степени (2005), орденом независимости Объединенных Арабских Эмиратов І степени (2013), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); отмечен благодарностью Премьер-Министра РК (2012).

назад (1976) родилась- вице-министр финансов Республики Казахстан.

Окончила Акмолинский аграрный университет, экономика и менеджмент (2001); Евразийский национальный университет, экономика (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления финансов г. Астаны (1999-2002); главный специалист отдела разработки бюджета управления разработки республиканского бюджета департамента госбюджета Министерства финансов РК (05.2002-10.2002); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, главный эксперт, заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2008); директор департамента бюджетного планирования и прогнозирования, бюджетного планирования Министерства финансов РК (2012-2016).

На занимаемой должности - с апреля 2016 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); медалью «Қазақстан халқы Ассамбелеясына 20 жыл» (2015).