11 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

64 года назад (1960) родился ЕРШОВ Сергей Михайлович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в Узбекской ССР. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность: директор по корпоративной социальной ответственности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2014); депутат Карагандинского областного маслихата, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член комитета по финансам и бюджету (2014-2017); депутат Сената Парламента РК, член комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2020).

На занимаемой должности — с сентября 2020 года.

48 лет назад (1976) родилась САВЕЛЬЕВА Татьяна Михайловна — председатель комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК.

Родилась в городе Целинограде (Астана). Окончила Акмолинский аграрный университет, экономика и менеджмент (2001); Евразийский национальный университет, экономика (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления финансов г. Астаны (1999-2002); главный специалист отдела разработки бюджета управления разработки республиканского бюджета департамента госбюджета Министерства финансов РК (2002); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, главный эксперт, заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2002-2008); директор департамента бюджетного планирования и прогнозирования, бюджетного планирования Министерства финансов РК (2012-2016); вице-министр финансов Республики Казахстан (2016-2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); медалью «Қазақстан халқы Ассамбелеясына 20 жыл» (2015).

46 лет назад (1978) родился РАХИМОВ Арман Тастемирович — руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по г. Алматы.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахский государственный юридический университет, специальность «Юрист» (1999).

Трудовая деятельность: заместитель начальника (ведающий вопросами следствия) Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Мангистауской области (2010-2012); начальник 2 управления Следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); руководитель Управления досудебного расследования Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области (2014-2016); заместитель руководителя (по следственной работе) Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области (2016-2017); заместитель руководителя (по следственной работе) Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Жамбылской области (2017-2020); заместитель руководителя (по следственной работе) Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Акмолинской области (2020-2021); руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Акмолинской области (2021-2023).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.

43 года назад (1981) родился САГИЕВ Елдос Алиханович — начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова (2002); Карагандинский университет «Болашак» (2015).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской, Карагандинской областей (2002-2007); служба на различных руководящих должностях ДБЭКП по Карагандинской области (2007-2012); служба на различных руководящих должностях Антикоррупционной службы по Костанайской области (2014-2015); заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Костанайской области (2015-2016); руководитель Департамента антикоррупционной службы по Костанайской области (2016-2018); руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области (2018); заместитель Начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

41 год назад (1983) родился КАИРЖАНОВ Алпысбай Куандыкович — аким города Степногорска.

Родился в Шортандинском районе Акмолинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева.

Трудовая деятельность: заместитель акима, аким поселка Шортанды Шортандинского района (2009-2010); руководитель отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района (2010-2014); заместитель акима Шортандинского района (2014-2019); аким Аккольского района Акмолинской области (2019-2021).

На занимаемой должности — с октября 2021 года.

35 лет назад (1989) родился КАМБАРОВ Кайрат Тельманович — председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специальность «Международные отношения» (2010); университет «Туран-Астана» (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела анализа мониторинга методической работы в Астане (2010-2012); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима города Астаны (2012-2013); консультант административного отдела, Астанинского филиал НДП «Нур Отан» (2013-2014); главный инспектор-главный контролер, ГУ «Ревизионная комиссия по городу Астане» (2014-2015); заместитель руководителя Государственное учреждения «Управления внутренней политики города Астаны» (2015-2018); руководитель отдела организационно-контрольной работы Государственного учреждения «Аппарат акима города Астаны» (2018-2019); руководитель аппарата акима района «Есиль» города Нур-Султана (2019-2021); руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана (2021-2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Также в этот день родились:

63 года назад (1961-2024) родился МУСИНОВ Аскар Ахметович — казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана, генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.

Уроженец г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А. Жданова.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Ливии (1984-1987); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1987-1991); второй секретарь Посольства Российской Федерации в Саудовской Аравии (1991-1992); старший референт международного отдела Аппарата Президента РК (1993); начальник консульского управления Министерства иностранных дел РК (1993-1996); первый секретарь — заведующий консульским отделом посольства РК в Великобритании (1996); начальник главного консульского управления, директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК (1996-1997); шеф протокола Президента РК (1997-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Египте, а также в Марокко, Тунисе и Алжире по совместительству (1999-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Саудовская Аравия и странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн) по совместительству (2002-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южной Африканской Республике по совместительству (2008-2013); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2013-2014); заместитель министра иностранных дел РК (2014-2016); руководитель подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в Генеральном секретариате Организации Исламского Сотрудничества в городе Джедда, Саудовская Аравия (2016-2018); заместитель генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества по вопросам науки и технологий (с 2018 года). Будучи заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества и Генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности верно служил делу международного мира и стабильности. В дипломатическом сообществе он был известен как истинный патриот своей Родины, дипломат высочайшего уровня и один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении. На 63-м году жизни скоропостижно скончался 10 февраля 2024 года.

Награжден орденом «Достық» II степени (2005), орденом независимости Объединенных Арабских Эмиратов І степени (2013), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); отмечен благодарностью Премьер-Министра РК (2012).